الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لا موجات حر شديد في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس

حال الطقس
2024-08-08 | 03:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لا موجات حر شديد في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لا موجات حر شديد في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس

طقس صيفي معتاد متوقع اليوم وفي اليومين المقبلين فيما تستمر الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل. ولا موجات حر شديد في المدى القريب.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٣ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٩٠٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٣ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

السبت: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٣ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

موجات

المدى

القريب...

تفاصيل

الطقس

طقس صيفيّ حارّ يسيطر على لبنان..
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-08-06

طقس صيفيّ حار يسيطر على لبنان من دون موجات حرّ شديدة في المدى القريب

LBCI
خبر عاجل
2024-08-03

الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته

LBCI
حال الطقس
2024-07-26

احتمال تساقط رذاذ بين بعد ظهر الجمعة والسبت... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2024-07-24

الطقس الحار والرطب ما زال يرافقنا... وهذه تفاصيله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-08-07

طقس صيفيّ حارّ يسيطر على لبنان..

LBCI
حال الطقس
2024-08-06

طقس صيفيّ حار يسيطر على لبنان من دون موجات حرّ شديدة في المدى القريب

LBCI
حال الطقس
2024-08-05

الرطوبة عالية ساحلاً وارتفاع محدود بدرجات الحرارة...

LBCI
حال الطقس
2024-08-04

استقرار بدرجات الحرارة قبل ان ترتفع قليلاً منتصف الاسبوع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
23:37

مرجع ديني لـ"الأنباء" الكويتية: عدم وجود رئيس للجمهورية يؤخر الحلول

LBCI
أخبار دولية
11:40

القائم بأعمال وزير الخارجية: رد إيران على مقتل هنية سيحدث في الوقت الصحيح

LBCI
صحف اليوم
23:45

مصادر "حزب الله" لـ"الجمهورية": إسرائيل ستتلقى ردا يتناسب مع حجم جرائمها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الفرق بين جدار الصوت والغارات الوهمية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

دروز الجولان... تاريخ من النضال رفضًا للأسرلة

LBCI
أخبار دولية
13:54

الجرائم الإسرائيلية بحثت في اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة

LBCI
رياضة
13:51

ذهبية جديدة للعرب ونصف نهائي ناري في مسابقة كرة السلة ضمن الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤

LBCI
أخبار دولية
13:49

من هو السنوار وما هي الرسالة وراء اختياره من قبل حماس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

لهذه الأسباب هاريس اختارت والز…

LBCI
أخبار دولية
13:47

هكذا تلقت إسرائيل إختيار حركة حماس يحيي السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جبهة الجولان هادئة والحرب الشاملة قد تنخرط فيها دمشق وطهران

LBCI
أخبار دولية
13:42

إسرائيل تدخل الأسبوع الثاني من القلق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الفرق بين جدار الصوت والغارات الوهمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:06

طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

LBCI
فنّ
11:00

نجمة "تايتنك" في جلسة تصوير عارية الصدر... رفضت تغطية جسدها لهذا السبب! (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:55

عن التصعيد والحرب.. هذا ما قاله مرجع أمني كبير لـ"الجمهورية"

LBCI
خبر عاجل
03:11

التحكم المروري: ضغط سير كثيف على أوتوستراد الضبيه باتجاه بيروت وعلى الطريق البحرية بسبب تعطل شاحنة والعمل جار على المعالجة

LBCI
فنّ
10:13

فنانة عربية تسللت إلى غرفة والدتها خلال نومها... ما فعلته بها مرعب

LBCI
خبر عاجل
01:03

التحكم المروري: تعطل مركبة على الطريق البحرية - أنطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

سيناريو الحرب المقبلة بين حزب الله وإسرائيل

LBCI
خبر عاجل
06:04

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطريق الدولية - عاريا بسبب إنقلاب مستوعب والعمل جار على إزالته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More