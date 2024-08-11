استقرار نسبي بدرجات الحرارة

طقس صيفي معتاد متوقع اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة فيما تستمر الرطوبة عالية في طبقات الجو ما يؤدي الى جوّ غائم جزئياً مع تشكل ضباب كثيف على الجبال.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين : غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٧ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الثلاثاء : غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س