طقس حار واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة

يسيطر طقس حار قليلًا، مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة، بالتوازي مع احتمال خفيف لتساقط أمطار خفيفة ومحلية خصوصًا شمالًا.



ويُتوقع ارتفاع الحرارة الخميس وتحوّل الطقس قليل السحب غدًا.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لامطار خفيفة ومحلية او رذاذ خصوصًا جبلًا وشمالًا

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء:

قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الخميس:

قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٤ ساحلًا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٩ و ٣٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س