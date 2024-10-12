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استقرار بدرجات الحرارة..
حال الطقس
2024-10-12 | 02:19
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استقرار بدرجات الحرارة..
يسيطر على لبنان مرتفع جوي مع استقرار بدرجات الحرارة، اليوم وفي الايام القليلة المقبلة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
السبت:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : غائم اجمالاً مع تشكل ضباب
- الرياح : شرقية ليلاً وصباحاً تتحول غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٤٠ و ٨٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧
الاحد:
قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
ا
لاثنين:
قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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استقرار بدرجات الحرارة..اليكم تفاصيل الطقس
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