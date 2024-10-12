استقرار بدرجات الحرارة..

يسيطر على لبنان مرتفع جوي مع استقرار بدرجات الحرارة، اليوم وفي الايام القليلة المقبلة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم اجمالاً مع تشكل ضباب

- الرياح : شرقية ليلاً وصباحاً تتحول غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧



الاحد: قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س



الاثنين: قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س