المنخفض الجويّ يتراجع..ليعود يوم الأحد

تتراجع اليوم فعالية المنخفض الجوي الذي اثر على لبنان، فيما يبقى الطقس متقلبًا، ليعود ويستقر كليًا يومي الجمعة والسبت، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، قبل ان يتعرض لبنان لمنخفض جوي يوم الاحد ورياح شمالية باردة يوم الاثنين.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاربعاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : متقلب غائم جزئيًا مع احتمال لبعض الزخات المطرية الخفيفة والمحلية جدًا نهارًا

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

- الانقشاع : يسوء احيانًا

- حال البحر : منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة



الخميس: متقلب غائم جزئيًا مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية الخفيفة والمحلية جدًا نهارًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٢ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة: مستقر قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ٩ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س