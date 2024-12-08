الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تقلبات جوية ضعيفة اليوم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-12-08 | 02:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تقلبات جوية ضعيفة اليوم... هذه تفاصيل الطقس
يسيطر استقرار تام ولعدة ايام وتيقى الحرارة اليوم وفي الايام المقبلة فوق معدلاتها الموسمية، ةيخرق هذا الاستقرار تقلبات جوية ضعيفة اليوم مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر نهارًا.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٢ ساحلًا وبين ٤ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئيًا مع احتمال امطار خفيفة محلية نهارًا
- الرياح: متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٧٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: غائم جزئيًا بسحب عالية خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٢ ساحلًا وبين ٤ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
الثلاثاء: غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٣ ساحلًا وبين ٤ و١٩ بقاعًا وبين ٨ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
ضعيفة
اليوم...
تفاصيل
الطقس
طقس مستقر مع إحتمال مطر خفيف غدًا... هذه التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:24
الدوحة تشهد أكثر من حدث اليوم... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:24
الدوحة تشهد أكثر من حدث اليوم... هذه التفاصيل
0
حال الطقس
2024-12-01
منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2024-12-01
منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
آخر الأخبار
2024-11-30
رويترز: هيئة إنقاذ الطفولة تقول إن أحد موظفيها قُتل في غارة جوية إسرائيلية على غزة اليوم
آخر الأخبار
2024-11-30
رويترز: هيئة إنقاذ الطفولة تقول إن أحد موظفيها قُتل في غارة جوية إسرائيلية على غزة اليوم
0
حال الطقس
2024-11-26
أمطار متفرقة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
حال الطقس
2024-11-26
أمطار متفرقة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-12-07
طقس مستقر مع إحتمال مطر خفيف غدًا... هذه التفاصيل
حال الطقس
2024-12-07
طقس مستقر مع إحتمال مطر خفيف غدًا... هذه التفاصيل
0
حال الطقس
2024-12-06
ارتفاع في درجات الحرارة في الأيّام المقبلة
حال الطقس
2024-12-06
ارتفاع في درجات الحرارة في الأيّام المقبلة
0
حال الطقس
2024-12-05
إستقرار تام في الأحوال الجوية ولأيّام عديدة
حال الطقس
2024-12-05
إستقرار تام في الأحوال الجوية ولأيّام عديدة
0
حال الطقس
2024-12-04
الطقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
2024-12-04
الطقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:58
الجيش اللبناني: تعزيزات عسكرية على الحدود الشمالية والشرقية في ظل الأوضاع في سوريا
أخبار لبنان
05:58
الجيش اللبناني: تعزيزات عسكرية على الحدود الشمالية والشرقية في ظل الأوضاع في سوريا
0
خبر عاجل
06:43
طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع طائرات الشركة إلى دبي والرياض ليوم 9 كانون الأول 2024
خبر عاجل
06:43
طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع طائرات الشركة إلى دبي والرياض ليوم 9 كانون الأول 2024
0
آخر الأخبار
2024-12-06
قيادي بالمعارضة السورية يدعو الجيش السوري للانسحاب إلى خارج حمص ودمشق ويطالب كبار المسؤولين بالانشقاق
آخر الأخبار
2024-12-06
قيادي بالمعارضة السورية يدعو الجيش السوري للانسحاب إلى خارج حمص ودمشق ويطالب كبار المسؤولين بالانشقاق
0
أخبار لبنان
03:50
الصايغ للـLBCI: سوريا حررت نفسها... ولا نريد إستبدال النازحين بنازحين آخرين
أخبار لبنان
03:50
الصايغ للـLBCI: سوريا حررت نفسها... ولا نريد إستبدال النازحين بنازحين آخرين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:48
البحرة للـLBCI: المرحلة المقبلة هي اعادة الأمن والاستقرار وسيتم إنشاء هيئة حكم إنتقالي وهذه مهمتها
أخبار دولية
04:48
البحرة للـLBCI: المرحلة المقبلة هي اعادة الأمن والاستقرار وسيتم إنشاء هيئة حكم إنتقالي وهذه مهمتها
0
أمن وقضاء
04:46
المشهد من معبر المصنع الحدودي...
أمن وقضاء
04:46
المشهد من معبر المصنع الحدودي...
0
أمن وقضاء
03:48
هكذا يبدو مشهد النزوح من بعلبك - الهرمل عند حاجز المحطة...
أمن وقضاء
03:48
هكذا يبدو مشهد النزوح من بعلبك - الهرمل عند حاجز المحطة...
0
تقارير نشرة الاخبار
02:43
حركة عودة كثيفة يسجلها معبر المصنع... إليكم أبرز التطورات من هناك
تقارير نشرة الاخبار
02:43
حركة عودة كثيفة يسجلها معبر المصنع... إليكم أبرز التطورات من هناك
0
تقارير نشرة الاخبار
02:39
إليكم أبرز التطورات حول التحركات الاسرائيلية في الجولان عند الحدود مع سوريا
تقارير نشرة الاخبار
02:39
إليكم أبرز التطورات حول التحركات الاسرائيلية في الجولان عند الحدود مع سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
شقيق المعتقل علي حسن العلي للـLBCI: ننتظر تأكيداً من الفصائل المسلّحة حول صحّة الاخبار عن اطلاقه
تقارير نشرة الاخبار
14:55
شقيق المعتقل علي حسن العلي للـLBCI: ننتظر تأكيداً من الفصائل المسلّحة حول صحّة الاخبار عن اطلاقه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
رفيق عيد وصيفًا لبطل العالم في الراليات الصحراوية
تقارير نشرة الاخبار
14:53
رفيق عيد وصيفًا لبطل العالم في الراليات الصحراوية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
كاتدرائية نوتر دام في باريس تحفة فنية ورمز حي للاستمرارية والتجدد
تقارير نشرة الاخبار
14:42
كاتدرائية نوتر دام في باريس تحفة فنية ورمز حي للاستمرارية والتجدد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
اندفاع المغتربين اللبنانيين لحجز رحلات الأعياد بعد وقف إطلاق النار... هذه الأسعار والتفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:39
اندفاع المغتربين اللبنانيين لحجز رحلات الأعياد بعد وقف إطلاق النار... هذه الأسعار والتفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
13:20
نقاط الحل المطروح حالياً في سوريا
أخبار دولية
13:20
نقاط الحل المطروح حالياً في سوريا
2
خبر عاجل
15:57
رويترز عن ضابط بالجيش السوري: عشرات من قوة الرضوان التابعة لحزب الله يفرون من حمص بعد اتخاذ قرار مع الجيش السوري بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة
خبر عاجل
15:57
رويترز عن ضابط بالجيش السوري: عشرات من قوة الرضوان التابعة لحزب الله يفرون من حمص بعد اتخاذ قرار مع الجيش السوري بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة
3
أخبار لبنان
03:51
إعلان من شركة طيران الشرق الأوسط حول تسيير رحلاتها الى العراق
أخبار لبنان
03:51
إعلان من شركة طيران الشرق الأوسط حول تسيير رحلاتها الى العراق
4
آخر الأخبار
00:48
المعارضة السورية في بيان على التلفزيون الرسمي: تم تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد كما تم إطلاق جميع المعتقلين
آخر الأخبار
00:48
المعارضة السورية في بيان على التلفزيون الرسمي: تم تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد كما تم إطلاق جميع المعتقلين
5
خبر عاجل
10:54
أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها
خبر عاجل
10:54
أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها
6
خبر عاجل
23:42
مصادر عسكرية سورية مطلعة لرويترز: قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط بسقوط النظام وان الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة
خبر عاجل
23:42
مصادر عسكرية سورية مطلعة لرويترز: قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط بسقوط النظام وان الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة
7
آخر الأخبار
01:25
رئيس الحكومة السورية لـ"العربية": لا علاقة لنا في الحكومة مع القيادات الأمنية التابعة للرئيس والوضع داخل وزارة الدفاع غير مفهوم
آخر الأخبار
01:25
رئيس الحكومة السورية لـ"العربية": لا علاقة لنا في الحكومة مع القيادات الأمنية التابعة للرئيس والوضع داخل وزارة الدفاع غير مفهوم
8
خبر عاجل
02:33
معلومات للـLBCI: نتيجة التطورات الاخيرة في سوريا سيقدم الامن العام التسهيلات اللازمة للمواطنين السوريين المتواجدين في لبنان للعودة الى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي
خبر عاجل
02:33
معلومات للـLBCI: نتيجة التطورات الاخيرة في سوريا سيقدم الامن العام التسهيلات اللازمة للمواطنين السوريين المتواجدين في لبنان للعودة الى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More