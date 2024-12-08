تقلبات جوية ضعيفة اليوم... هذه تفاصيل الطقس

يسيطر استقرار تام ولعدة ايام وتيقى الحرارة اليوم وفي الايام المقبلة فوق معدلاتها الموسمية، ةيخرق هذا الاستقرار تقلبات جوية ضعيفة اليوم مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر نهارًا.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٢ ساحلًا وبين ٤ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم جزئيًا مع احتمال امطار خفيفة محلية نهارًا

- الرياح: متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٧٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: غائم جزئيًا بسحب عالية خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٢ ساحلًا وبين ٤ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الثلاثاء: غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٣ ساحلًا وبين ٤ و١٩ بقاعًا وبين ٨ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س