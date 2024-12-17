قبل موعد المنخفضات... طقس مستقر لغاية الخميس

يستمر الطقس مستقرا لغاية الخميس المقبل. وحسب آخر التوقعات، سلسلة من المنخفضات الرطبة والباردة ستبدأ بالتأثير على لبنان تدريجياً مطلع الاسبوع القادم ولايام عديدة.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و٢٠ ساحلا وبين صفر و ١٥ بقاعاً وبين ٥ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ او زخات مطر خفيف محلي خاصة صباح

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: مستقر بارد قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و٢٠ ساحلا وبين صفر و١٥بقاعاً وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.



الخميس: مستقر بارد قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و٢٠ ساحلا وبين صفر و١٥بقاعاً وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.