وهاب: اكثرية النواب يمارسون الكذب حول السلسلة وحقوق المتقاعدين

وهاب: يمكن توفير اموال السلسلة عبر اجراءات تقشفية بسيطة

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LBCI News Lebanon

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اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب أن "اكثرية النواب يمارسون الكذب حول السلسلة وحقوق المتقاعدين لأنه يمكن توفير اموال السلسلة عبر اجراءات تقشفية بسيطة ولسنا بحاجة لضرائب".