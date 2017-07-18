أخبار محلية
18 تموز 2017 - 05:22
18/07/2017 05:22:32
وهاب: اكثرية النواب يمارسون الكذب حول السلسلة وحقوق المتقاعدين
وهاب: يمكن توفير اموال السلسلة عبر اجراءات تقشفية بسيطة
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LBCI News Lebanon
اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب أن "اكثرية النواب يمارسون الكذب حول السلسلة وحقوق المتقاعدين لأنه يمكن توفير اموال السلسلة عبر اجراءات تقشفية بسيطة ولسنا بحاجة لضرائب".
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