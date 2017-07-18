أخبار محلية
18 تموز 2017 - 05:22
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وهاب: اكثرية النواب يمارسون الكذب حول السلسلة وحقوق المتقاعدين

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وهاب: اكثرية النواب يمارسون الكذب حول السلسلة وحقوق المتقاعدين
 
اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب أن "اكثرية النواب يمارسون الكذب حول السلسلة وحقوق المتقاعدين لأنه يمكن توفير اموال السلسلة عبر اجراءات تقشفية بسيطة ولسنا بحاجة لضرائب".
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