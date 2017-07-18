أخبار محلية
18 تموز 2017 - 05:41
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كنعان: بتنا على بعد أيام من اقرار موازنة ستؤمن وفرا بقيمة 1000 مليار

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كنعان: بتنا على بعد أيام من اقرار موازنة ستؤمن وفرا بقيمة 1000 مليار
أعلن امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان انهم باتوا على بعد أيام من اقرار موازنة ستؤمن وفرا بقيمة 1000 مليار يعوضهم عن اجراءات ضريبية مرصودة سابقا للتمويل.

وقال كنعان ، في الجلسة التشريعية في ساحة النجمة للبحث في سلسلة الرتب والرواتب: "لا نطرح تأخير السلسلة بل اخذ وفر لجنة المال بالاعتبار لا سيما ان حقوق المتقاعدين والمعلمين تتطلب رفع سقف السلسلة الى اكثر من ١٢٠٠ مليار".
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ولفت كنعان الى أن حقوق المتقاعدين والمعلمين التي هو معها تحتم العودة الى ارقام السلسلة التي طرحها قبل سنوات ودفع ثمنها هنا في المجلس النيابي.
 
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