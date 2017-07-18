الحريري: لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري...ولا سلسلة من دون موارد

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، قائلا: "كفى مزايدة في موضوع الجيش".

وأشار الى ان الجيش اللبناني هو المسؤول عن القتال في المنطقة الحدودية وداخل الاراضي اللبنانية، وعن حماية النازحين السوريين على الاراضي اللبنانية، لافتا الى ان المشكلة هي في عدم ترسيم الحدود بجرود عرسال.

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وأعلن الحريري من مجلس النواب ان الجيش يقوم بتحقيق بشأن وفاة السوريين بعرسال من خلال ثلاثة أطباء شرعيين مدنيين، على ان يتم اطلاع الرأي العام عليه فور صدوره.

ورأى ان الكلام مع النظام لن يحل مشكلة النازحين، والا لكانت حلت مع العراق ودول اخرى لها علاقات امنية مع النظام.

ولفت الحريري الى اننا ننتظر ضوءاً اخضر من الامم المتحدة بشأن النازحين.

وعن سلسلة الرتب والرواتب، اعرب الرئيس الحريري عن عدم موافقته على السلسلة من دون موارد، وقال:" اذا تراجع البعض عن بعض الضرائب، كمن يقول لا نريد السلسلة".

وعن موضوع النفايات، لفت الحريري الى انه تم اقرار في اللجنة الوزارية دراسة waste to energy لرفعها قريباً الى مجلس الوزراء.