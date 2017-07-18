مجدلاني زار عوده: السلسلة ستكون إحدى دعائم الأمن الاجتماعي للبلد

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده النائب عاطف مجدلاني حيث تم البحث في الأوضاع التي يمر فيها البلد والمواطن اللبناني في ما يتعلق بأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

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وأوضح مجدلاني أنه بحث مع عودة في موضوع السلسلة التي اعتبرها انها ستكون إحدى دعائم الأمن الاجتماعي للبلد، وحق للمواطن ، قائلاً:"نحن مصرون على هذه السلسلة، خصوصا إذا كانت تؤمن التوازن بين الموارد والمدفوعات، مع التوازن في العطاءات بالنسبة الى الفئات التي ستستفيد من هذه السلسلة، وهي أساس في الأمن الاجتماعي إلى جانب الأمان والأمن الأمني إذا صح التعبير للمجتمع اللبناني، الذي يؤمنه الجيش، ونوجه له التحية مع قوى الأمن الداخلي وكل الأجهزة الأمنية لأنهم يؤمنون الاستقرار الأمني في البلد ويسمحون لنا بالعيش بطمأنينة".