السعودي تفقد معمل معالجة النفايات في صيدا وامهله 4 أشهر للتخلص من العوادم

تفقد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، يرافقه المستشار القانوني في البلدية المحامي حسن شمس الدين، معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، وإطلع من ممثل شركة "IBC" مشغلة المعمل المهندس سامي بيضاوي، على مراحل التخلص من العوادم بعد إستقدام الإدارة لكسارة فرم العوادم وبدء تشغيلها منذ مطلع الشهر الحالي.

وأعلن السعودي، أن "التخلص من العوادم التي تراكمت مؤخرا في معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في سينيق جنوبي صيدا، والتي تتسبب بانبعاث الروائح، جار على قدم وساق، وأعطينا إدارة المعمل مهلة 4 أشهر للانتهاء من هذه العوادم ويكون العمل مع نهاية العام الحالي بدون أي تراكم جديد للعوادم".

ولفت إلى أن "عملية التخلص من العوادم تحرز تقدما ملحوظا، وأن الزيارة تهدف الى التأكد من نجاح المعالجة الجديدة المعتمدة من الناحية التقنية، والاطلاع على طاقة المعالجة في الساعة. كذلك معاينة النفايات الموردة من بيروت والتأكد من اقتصادرها على المواد العضوية والاستيضاح حول النفايات الموردة من جزين أيضا".