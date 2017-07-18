تعديل الدوام الرسمي للقطاع العام...والجلسة التشريعية ترفع للغد!

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رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الى الساعة 11 من صباح غد بعدما اقرت جميع البنود الإصلاحية واعادة صياغة بعض موادها.وأعلن وزير المال أنه ​اضيف الى المادة عشرين نص يقول بأن اعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة في حال اقرارها خلال شهر والا فتصبح ناجزة حكماً حتى ولو لم تقر الموازنة.وكان قد استكمل مجلس النواب جلسته التشريعية مساء اليوم، وأقر فيها اعتبار الدوام الرسمي للقطاع العام من الثامنة حتى الثالثة والنصف والسبت والاحد عطلة، حيث كان قد اقترح الرئيس نبيه بري الحفاظ على دوام العمل ٣٥ ساعة على ان يستمر حتى ٣،٣٠ بدلاً من ٢ ويصبح السبت والأحد عطلة.وطالب وزير العدل بعدم السير بالعطلة القضائية كما هي مقترحة في مشروع السلسلة اي شهر من كل سنة لكل قاض وقدم اقتراحاً بديلاً ابرز ما فيه المناوبة بين القضاة لتجنب الفراغ القضائي.وتم وضع جانبا المادتين المتعلقتين بوقف التوظيف لاعادة صياغتهما التي كلف بها وزير المال، وكان قد دار نقاش حولها في ظل معارضة نيابية واسعة لهذا الإجراء حيث اعتبر النائب نقولا فتوش ان هذه المادة تعرض السلسلة للطعن.وعلق الرئيس بري على مطالبة نواب بالإبقاء على آلية التوظيف المعتمدة في مجلس الوزراء قائلا "الدليل على فعاليتها ان احداً لم يعين بموجبها حتى الان."من جهته، وصف النائب علي عمار قرار وقف التوظيف بالديكتاتوري التوتاليتاري الذي يحاصر جيلا من الشباب ويتناقض وما قاله الرئيس الحريري صباحاً.أما النائب محمد فتفت فاشار الى أن توظيف الفساد هو بعمال الفاتورة وشراء الخدمات ويجب وقفه.