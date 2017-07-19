أخبار محلية
19 تموز 2017 - 08:45
19/07/2017 08:45:33
مجلس النواب والحكومة دانا الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني
طالبا المجتمع الدولي ومجلس الامن باتخاذ القرارات المناسبة
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LBCI News Lebanon
دان مجلس النواب والحكومة الممارسات العدوانية الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى والشعب الفلسطيني.
وطالبا المجتمع الدولي ومجلس الامن باتخاذ "القرارات المناسبة لرفع اليد الاسرائيلية الاحتلالية عن المسجد الاقصى وكنيسة المهد".
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