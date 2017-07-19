أخبار محلية
19 تموز 2017 - 08:45
Back

مجلس النواب والحكومة دانا الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني

طالبا المجتمع الدولي ومجلس الامن باتخاذ القرارات المناسبة Lebanon, news ,lbci ,أخبار فلسطين,لبنان,طالبا المجتمع الدولي ومجلس الامن باتخاذ القرارات المناسبة
episodes
مجلس النواب والحكومة دانا الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني
دان مجلس النواب والحكومة الممارسات العدوانية الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى والشعب الفلسطيني.

وطالبا المجتمع الدولي ومجلس الامن باتخاذ "القرارات المناسبة لرفع اليد الاسرائيلية الاحتلالية عن المسجد الاقصى وكنيسة المهد".
الإعلان
إقرأ أيضاً