ما سبب انقطاع الكهرباء عن هذه المناطق؟

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اعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان، أنه "عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء الواقع فيه 19/7/2017، طرأ عطل على تمديدات المحوّل رقم 2 - 66/11 ك.ف. - 40 م.ف.أ. في محطة الأونسكو الرئيسية، الأمر الذي أدى الى وضعه خارج الخدمة، وبالتالي انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي الى النصف في المناطق التالية: ثكنة الحلو، الرملة البيضاء، السبينس، الكولا، تلة الخياط، قسم من المزرعة، المسيطبة، المستشارية الإيرانية وغرب المدينة الرياضية.علما أن فنيّي المؤسسة يبذلون كل ما يلزم من جهود لتصليح العطل بأسرع وقت ممكن وإعادة التيار الكهربائي إلى طبيعته".