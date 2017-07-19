بالصور- بيكريس زارت حرش بيروت...واعادة الافتتاح خلال اسبوع

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زارت الوزيرة الفرنسية السابقة رئيسة منطقة "إيل دو فرانس" فاليري بيكريس حرش بيروت، يرافقها السفير الفرنسي برونو فوشيه وأعضاء الوفد المرافق، في حضور محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس المجلس البلدي لبيروت جمال عيتاني.وجالت بيكرس في الحرج، الذي يضم أكثر من 6 آلاف شجرة صنوبر، إضافة إلى أنواع أخرى من الأشجار، واستمعت إلى شرح من القيمين عن وضعه، مؤكدة "نحن هنا في حر​ش بيروت لأن منطقة إيل دو فرانس عملت كثيرا على دعمه منذ سنوات، ونحن سنستمر في ذلك، ولدى بلدية بيروت ومحافظة بيروت خططا عديدة ومتنوعة لهذا المكان."من جهته، اشار شبيب الى "إنّ معالجة أشجار الصنوبر ستستمر، تزامنا مع إعادة افتتاح الحر​ش. ولذلك، سنخصص ممرات تسمح لمن يود ممارسة الرياضة بالسير والركض فيها، انما الإقتراب من الأشجار سيكون غير ممكن لأسباب لها علاقة بالسلامة العامة وسلامة الحرش".أما عيتاني فاعتبر أن الحرج مرّ بظروف صعبة بسبب الجرثومة الخبيثة، ووعد أن خلال أسبوع سيعاد افتتاح الحرش أمام كل أهل بيروت، قائلا "لقد استلمت اليوم دفتر الشروط من الاستشاري، وسيتم تأهيل مستوى الخدمات في الحرج ورفعه لجهة تأمين المياه والكهرباء والطرق للمشاة وكاميرات المراقبة وغيرها، إضافة إلى زيادة التشجير. كما سنعمل على إطلاق المناقصة خلال أسابيع".