مجلس الوزراء يقر التعيينات الديبلوماسية...ويرجىء البت بموضوع ابو زيد

جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة العماد ميشال عون

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LBCI News Lebanon

عين مجلس الوزراء السفير هاني شميطلي امينا عاما لوزارة الخارجية، وغدي خوري مديرا للشؤون السياسية والسفير كنج الحجل مديرا للشؤون الادارية والمالية.



وقرر مجلس الوزراء في جلسة انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس المجلس سعد الحريري، وعلى جدول أعمالها 36 بندا، الموافقة على التشكيلات الديبلوماسية، وعملا بالاعراف سيصار الى الاعلان تباعا في بيانات تصدر تباعا عن وزارة الخارجية بعد موافقة الدول على أسماء السفراء المرشحين.

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فيما، أرجأ مجلس الوزراء البت بموضوع تعيين مدير عام التعاونيات. وبعد الجلسة ، قال حسن خليل :"التشكيلات الدبلوماسية انجاز ونحن راضون عنها" مشيراً الى أن الوزير زعيتر هو من طلب ارجاء البت بموضوع غلوريا ابو زيد لاسبوعين. وقد أفادت معلومات للـ LBCI أن مشاورات جانبية حصلت بين فنيانوس وزعيتر وحسن خليل ادت الى طلب زعيتر ارجاء البت بموضوع غلوريا ابو زيد .



وفي مستهل الجلسة، دعا الرئيس ميشال عون لتحسين الايرادات المالية للدولة ومن ضمنها التشدد بتطبيق القانون الخاص بمنع التهرب الضريبي، مطالبا بتحقيق كامل بأوضاع الجمعيات الوهمية التي تنال مساعدات من الدولة.



ولفت الى أنه كان يفضل ان تقر الموازنة قبل السلسلة لتحديد المداخيل والنفقات وعلى ضوء ذلك تحدد حاجاتهم المالية.



من جهته، شكر الحريري الكتل السياسية التي ساهمت قي إقرار السلسلة والإصلاحات، معتبراً أن إقرار السلسلة إنجاز يسجل لعهد الرئيس عون وللحكومة ولمجلس النواب.



وأعرب عن أمله في أن تنجز دراسة الموازنة خلال الاسبوع المقبل على ان يناقشها المجلس ويقرها خلال الأسابيع المقبل. وتحدث عن العملية الإصلاحية الكبرى منفهماً ردود الفعل التي صدرت اثر اقرار السلسلة ولكن لا بد من المضي في العملية الإصلاحية.



وفي ملف النازحين، أكد الحريري انه سيثير خلال زيارته واشنطن موضوع النازحين، مشددا على عودة النازحين الى أماكن آمنة في سوريا امر يتم بحثه مع الامم المتحدة التي تحدد متى يتم السماح بعودتهم.



وفي المواقف، تطرق وزير الإعلام ملحم الرياشي الى ملف تلفزيون لبنان قائلا "تعيينات تلفزيون لبنان تنتظر تسمية التيار الوطني الحر من يمثله وستثبت الآلية جدواها في هذه التعيينات".



من جهته، اعلن وزير دولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه أن اسماء التعيينات الدبلوماسية التي اتفق عليها لم تصل لهم، معتبرا أن هذا مخالف للنظام الداخلي الذي يقضي باطلاعهم على الأسماء قبل ٤٨ ساعة من الجلسة.



أما وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية عناية عزالدين، كشفت في حديث للـLBCI انهم اطلعوا على اسماء التشكيلات الدبلوماسية من خلال الصحف، مؤكدة رفضها الغاء آلية التعيينات.



اعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن انه اطلع على الاسماء في بند التعيينات الدبلوماسية وهي ماشية.



وتطرق الحاج حسن الى ملف غلوريا أبو زيد، قائلا "لماذا تكبير قضية غلوريا ابو زيد وهي من الواجب ان تكون معالجتها داخلية مثلها مثل عدد من المدراء العامين ولدي كلام في الموضوع سأقوله في الجلسة".



اما عن تعبيد طريق الطفيل، قال "نطالب به منذ زمن... الحمدالله ع السلامة".



وقبيل الجلسة، اجتمع الرئيس عون بالرئيس الحريري.