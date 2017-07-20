من بريطانيا ...خدمة جديدة لطالبي تأشيرة الدخول في لبنان

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كشف نائب رئيس البعثة بنجامين واستنيج عن خدمة من الدرجة الأولى تؤمّن تجربة جديدة وملائمة لطالبي تأشيرة الدخول في لبنان.تتيح "خدمة تأشيرة الدخول النقّالة على الطلب" لطالبي تأشيرة الدخول الى بريطانيا في كافة أنحاء لبنان إنهاء طلبهم، بما في ذلك تسجيل البيانات البيومترية، من منزلهم أو مكتبهم أو أي مكان يختارونه، واضعةً في تصرّفهم خيارا ملائما.تؤمّن هذه الخدمة الجديدة مرونة أكبر لطالبي تأشيرة الدخول الى المملكة المتحدة من لبنان، ذلك أن باستطاعتهم أن يختاروا ما يناسبهم من مجموعة من الخدمات المتوفّرة وذات القيمة المضافة.وكان بإمكان طالبي تأشيرة الدخول في مركز تقديم طلبات تأشيرة الدخول في بيروت اختيار "خدمة الصالة المميّزة" لمزيد من الراحة والضيافة أو خدمة الأولوية التي تضمن وضع طلبهم في مقدّمة الطلبات ليُصار الى اتخاذ قرار أسرع بشأنه (في غضون 5 أيام إجمالاً).كما تؤمّن "الخدمة النقّالة الجديدة على الطلب" خيارا ملائما آخر للزبائن الذين يريدون إكمال طلب التأشيرة من مكان يختارونه.تتوفّر "الخدمة النقّالة على الطلب" للأفراد والمجموعات، كموظّفي الشركات أو العائلات، الذين يفضّلون عدم الانتقال الى مركز تقديم طلبات تأشيرة الدخول.فعوضاً عن ذلك، ينتقل فريق صغير الى المكان الذي يختاره مقدّم الطلب لإنهاء عملية تسجيل البيانات البيومترية (مسح ضوئي لبصمات الأصابع والتقاط صورة).