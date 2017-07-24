بو عاصي للـLBCI : التدخلات بالخارج قد تدخل لبنان بمشاكل كبيرة

زج لبنان في الصراعات الاقليمية لا يخدم مصلحة البلد

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LBCI News Lebanon

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رأى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن المعارك التي تحصل حاليا بين لبنان وسوريا هي جزء مما يحصل في سوريا، لافتا الى "اننا معنيين فقط بالقرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية وتنفذها الاجهزة الامنية".بو عاصي وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI اعتبر أن لا استمرارية للبنان الا بوجود منطق الدولة ومؤسسات الدولة، مشددا على ان أي سلاح غير شرعي يجب أن يُسلم إلى الدولة، وقال:" لا نقبل بوجود أي مسلح لبناني أو غير لبناني في الاراضي اللبنانية".وأشار بو عاصي الى أن زج لبنان في الصراعات الاقليمية لا يخدم مصلحة البلد، معتبرا أن البلد اليوم تحت المجهر، ومشددا على ان فترة السماح الدولية بدأت بالنفاذ، وقال:"التدخلات بالخارج قد تدخل لبنان بمشاكل كبيرة".