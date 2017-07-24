المستقبل: لن نضفي أي شرعية على مشاركة حزب الله بالحرب السورية

نأسف للدونية في مقاربة الاعتراض السياسي على زج لبنان بالحرب السورية

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LBCI News Lebanon

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أسف تيار المستقبل "للدونية في مقاربة الاعتراض السياسي على زج لبنان بالحرب السورية"، مجددا التمسك "باعتبار الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، الاداة الحصرية للدفاع عن لبنان واللبنانيين وحماية الحدود"التيار اعتبر في بيان أنه "إذا كانت أبواق السفاهة والتحريض والتخوين الموالية لـ"حزب الله" تعتبر المعارك الدائرة في جرود السلسلة الشرقية فرصةً لاضفاء الشرعية الوطنية على مشاركة الحزب في الحرب السورية فلن نقع في هذه الخطيئة الوطنية".وأضاف:"لن نضفي أي شرعية وطنية على مشاركة "حزب الله" في الحرب السورية مهما بلغ حجم التهديدات والرسائل المكتوبة والمتلفزة التي تهدد المعترضين على سياسات الحزب بالقتل والابادة والملاحقة."