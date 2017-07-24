وهاب يشن هجوما عنيفا على السنيورة: بوق مشبعٌ بالعمالة والوقاحة والخيانة

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غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر" ردا على بيان تيار المستقبل الذي تحدث عن عدم اعطاء أي شرعية على مشاركة "حزب الله" في الحرب السورية، قائلا:" مشاركة حزب الله في الحرب على الإرهاب ليست بحاجة لتغطية تيار سيصبح قريباً من الماضي وطالما قمتم بتبليط النورماندي تستطيعون ان تكملوا إحتجاجاً".وأضاف:"لو كنتم صادقين في أقوالكم لما قبلتم أن يعود الحريري رئيساً للحكومة بموافقة حزب الله كفى نفاقاً فالسنة في لبنان فقدوا الأمل بكم".وتابع:"ليس هناك في لبنان والأمة بوق مشبعٌ بالعمالة والوقاحة والخيانة أكثر منك يا فؤاد السنيورة ومن أزلامك في الكتلة".