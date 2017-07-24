المضمونون المتقاعدون سيستفيدون من التقديمات الصحية اعتبارا من 1 تشرين الاول... وهذه هي الشروط

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مذكرة إعلامية رقم 559 تاريخ 24 تموز 2017، وضع بموجبها دقائق تطبيق النظام رقم (22) المتعلق بإفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة وذلك إعتبارا من 1/10/2017.وبالتالي فقد أصبح بإمكان المضمونين المتقاعدين إعتبارا من 16/2/2017 والذين سبق لهم أن إنتسبوا 20 سنة إلى صندوق ضمان المرض والأمومة، المباشرة بالإستفادة من تقديمات فرع الضمان الصحي إعتبارا من 1/10/2017.والفئات المشمولة بهذا النظام هي:1.الأجراء اللبنانيون الخاضعون لمجمل فروع الضمان الإجتماعي المنصوص عنهم في المادة 9 / أولا/ 1 / أ من قانون الضمان الإجتماعي.2.الأجراء الأجانب المنصوص عنهم في المادة 9 / ثالثا / من قانون الضمان الإجتماعي.3.الأشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة، أو مصلحة مستقلة المنصوص عنهم في المادة 9/ أولا/ ذ/ د من قانون الضمان الإجتماعي.4.الأجراء اللبنانيون الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية، المنصوص عنهم في القانون 8/ 74 والمرسوم رقم 7757 / 74.هذا وبإمكان هذه الفئات التي شملها القانون رقم 27 تاريخ 10/ 2/ 2017 أن يتقدموا من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في جميع مكاتبه الإقليمية والمحلية للإطلاع على تفاصيل التطبيق وشروط الإستفادة والحالات التي تنتقل فيها إستفادة المضمون إلى المستفيدين على إسمه والحالات التي توقف فيها الحق بالإستفادة من هذا النظام.كما وطلب كركي إلى جميع المديريات في الصندوق التقيد بآلية تطبيق هذه المذكرة وبمعالجة طلبات الإنتساب للفئات والأشخاص الذين شملهم الخضوع وواجبات كل من أصحاب العمل والمضمونين المتقاعدين بالموضوع.كذلك لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن مراجعة موقع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على الإنترنت : www.cnss.gov.lbوإعتبر كركي هذا المشروع بإفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات الضمان الصحي من أهم الإنجازات التاريخية لمؤسسة الضمان الإجتماعي وهو بأهمية الإنطلاقة الأولى لفرع ضمان المرض والأمومة في العام 1971.وبهذه المناسبة، تقدم كركي بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع وأمل أن تلتزم الدولة اللبنانية بواجباتها لجهة تسديد ما يتوجب عليها من اشتراكات ومساهمات وذلك تأمينا لإستدامة هذا المشروع.