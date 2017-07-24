أخبار محلية
24 تموز 2017 - 07:20
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بري يوقع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب والموارد المالية

سيتم احالتها الى رئيس الجمهورية والحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار نبيه بري,الرتب والرواتب,سيتم احالتها الى رئيس الجمهورية والحكومة
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بري يوقع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب والموارد المالية
وقع الرئيس نبيه بري مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ومشروع قانون الموارد اللذين اقرهما المجلس في جلسته العامة يومي الثلثاء والاربعاء الاسبوع الماضي وسيتم احالتهما ر​ئاسة الجمهورية ​والحكومة. 
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