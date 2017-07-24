أخبار محلية
24 تموز 2017 - 07:20
24/07/2017 07:20:26
بري يوقع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب والموارد المالية
سيتم احالتها الى رئيس الجمهورية والحكومة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نبيه بري,الرتب والرواتب,سيتم احالتها الى رئيس الجمهورية والحكومة
LBCI News Lebanon
وقع الرئيس نبيه بري مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ومشروع قانون الموارد اللذين اقرهما المجلس في جلسته العامة يومي الثلثاء والاربعاء الاسبوع الماضي وسيتم احالتهما رئاسة الجمهورية والحكومة.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
الرتب والرواتب
نبيه بري
إقرأ أيضاً