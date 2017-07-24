ماذا قالت الطالبتان المتفوقتان لين العريضي ودارين عقل للرئيس عون؟

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أهدت الطالبة لين العريضي الحائزة على المرتبة الاولى في الشهادة المتوسطة تفوقها للرئيس ميشال عون قائلة "في كتابكم ما به أؤمن عبرتم عن حلمكم ببرنامج تربوي يحمل المعرفة الصحيحة وصولا الى قواعد التصرف مع الوطن."واملت أن يكرس هذا العهد "تكريم المتفوقين في الشهادة الرسمية اللبنانية واجبا وطنيا يحتفل به كل عام، لأن تقدم لبنان لا يقوم إلا على العلم والثقافة وأن تخصص لهذه الغاية المنح اللازمة لمتابعة الاختصاصات في لبنان وخارجه".أما الطالبة دارين عقل الحائزة على المرتبة الاولى في الشهادة الثانوية العامة فرع الآداب والانسانيات، فقالت: "إننا على ثقة أن عهدكم لن يمر دون القيام بنهوض تربوي شامل، ونحن متأكدون انكم ستولون شؤون التربية والتعليم في القطاعين الرسمي والخاص الاهتمام المعنوي والمادي اللازمين".