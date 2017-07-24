أخبار محلية
24 تموز 2017 - 11:45
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الكتائب: نحمل السلطة السياسية مسؤولية التنازل عن سيادة لبنان

الكتائب في اجتماعه الاسبوعي... Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيادة لبنان,الكتائب, الكتائب في اجتماعه الاسبوعي...
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أعرب حزب الكتائب عن ثقته الكاملة بـ"قدرة الجيش على حسم معركة عرسال وغيرها كما حسم سواها من المعارك"، وحمل الحزب في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل "السلطة السياسية المستقيلة من دورها، مسؤولية التنازل عن سيادة لبنان وعن واجبها في تحرير اراضيه".

واعلن الحزب انه "ماض في معركة مواجهة الضرائب العشوائية التي تطال جميع اللبنانيين وخصوصا ذوي الدخل المحدود".
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وإذ جدد مطالبته "رئيس الجمهورية برد قانون الاجراءات الضرائبية الى المجلس النيابي"، ناشد "النواب المعنيين حقا بهموم المواطنين ولقمة عيشهم، إثبات ذلك بالفعل لا بالقول والاسراع في ضم صوتهم الى نواب الكتائب وتوقيع الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري".
 
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