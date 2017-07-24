مذكرة من النازحين الى المرعبي...ماذا جاء فيها؟

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أعرب وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي " عن حزنه وألمه لخسارة عرسال ولبنان قامة إنسانية ووطنية مثل نائب رئيس بلدية عرسال السابق أحمد الفليطي"، وأمل في خلال تقديم واجب العزاء في استشهاد نائب رئيس البلدية موفدا من رئيس الحكومة أن يتابع أهالي المدينة" مسيرة الشهيد بحقن الدماء، وتجنيب عرسال و المنطقة الوقوع في أي مخطط مشبوه يحاك ضد أهلها الطيبين، الذين فتحوا ابوابهم وقلوبهم امام اخوتهم النازحين من سوريا".و ثمن المرعبي "تضحيات الجيش اللبناني وجهود عناصره لحماية أهالي عرسال من الاخطار التي تحيق بها، داعيا النازحين السوريين الى التعاون معه لمنع تسلل اي كان من خارج المخيمات لمحاولة استخدامهم كدروع بشرية".والتقى المرعبي في جولته النازحين السوريين الذين سلموه "مذكرة تتضمن رغبتهم بالعودة الى بلدهم سوريا، فور توفر الامن والامان، و اذا لم يتوفر ذلك فإلى جرابلس في سوريا بالتنسيق مع الدولة التركية و الامم المتحدة، في حال كانت الاوضاع الامنية تسمح بذلك ".