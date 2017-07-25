أخبار محلية
25 تموز 2017 - 06:41
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لجنة المال: نفقات بعض المجالس والهيئات لا تتناسب مع انتاجيتها

لجنة المال: نفقات بعض المجالس والهيئات لا تتناسب مع انتاجيتها Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,لجنة المال,
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لجنة المال: نفقات بعض المجالس والهيئات لا تتناسب مع انتاجيتها
واصلت لجنة المال والموازنة اجتماعاتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017. 

وقد اقرت  اللجنة موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة والمجلس الاعلى للخصخصة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

لجنة المال اوصت الحكومة باعطاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي دوره المنصوص عنه في الطائف قبل احالة موازنة ٢٠١٨. 
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واكدت اللجنة بعد اجتماعها ان النفقات التشغيلية لبعض المجالس والهيئات لا تتناسب مع انتاجيتها واوصت الحكومة باحترام الاصول في الانفاق من خلال مجلس النواب باعتمادات الموازنة او الاضافية لانفاق المجالس والهيئات
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