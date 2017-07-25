أخبار محلية
25 تموز 2017 - 09:11
25/07/2017 09:11:11
أمانة مجلس الوزراء: ملف بواخر الكهرباء لا يزال بسياق استكمال فض العروض المالية
الملف لا يزال في سياق استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء
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LBCI News Lebanon
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء "ردا على ما ورد في الاعلام حيال ملف استدراج عروض بواخر الكهرباء" ان الملف لا يزال في سياق استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفض العروض المالية ووضع تقرير عن كامل الملف".
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