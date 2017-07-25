أخبار محلية
25 تموز 2017 - 12:07
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وهاب ردا على السنيورة: أقسى سُبة عندي هي أن يمدحني نذلٌ وقواد

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وهاب ردا على السنيورة: أقسى سُبة عندي هي أن يمدحني نذلٌ وقواد
رد الوزير الاسبق وئام وهاب على بيان الرئيس فؤاد السنيورة عبر "تويتر" قائلا:"عندما هجوتني كنت على حق لأن أقسى سُبةً عندي هي أن يمدحني نذلٌ وقوادٌ ودوني فكيف اذا اجتمعت الصفات الثلاث في واحد".
 
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