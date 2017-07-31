عون: ملاحظات القطاعات على السلسلة يجب أن تُدرس بمسؤولية

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زواره أنه سيجري مع رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل تقييما للواقع الذي استجد بعد إقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب والأحكام الضريبية الجديدة، وذلك في ضوء ردود الفعل المتفاوتة التي برزت على مختلف الصعد.

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وأشار عون أمام زواره الى أن "ثمة ملاحظات طرحت في اكثر من قطاع لا بد من درسها بروية ومسؤولية وبعيدا عن المزايدات السياسية والاعلامية، لأن الأمر يتعلق بالسلامة العامة لمالية الدولة من جهة، وبالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من جهة ثانية".

وجدد التأكيد أن "إقرار الموازنة خطوة ضرورية على مجلس النواب إنجازها في أسرع وقت بهدف انتظام الوضع المالي وتحديد واردات الدولة وما يترتب عليها من نفقات".