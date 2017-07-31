تعميم جديد من الحريري الى الادارات العامة... ماذا جاء فيه؟

لائحة تتضمن الرسوم والغرامات المحققة والمحصلة

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LBCI News Lebanon

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما الى جميع الإدارات العامة طلب فيه إيداع وزارة المالية - مديرية المحاسبة العامة لائحة تتضمن الرسوم والغرامات المحققة والمحصلة من قبلها والنصوص القانونية التي فرضت بموجبها والجهات التي تعود إليها هذه الرسوم.