ماذا قال والد شهيد حزب الله ياسر شمص؟

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أقام "حزب الله" احتفالا تأبينيا في حسينية الإمام الخميني في مدينة بعلبك، حضره نواب حاليون وسابقون ولفيف من العلماء وعوائل الشهداء وشخصيات سياسية وحزبية وفعاليات، في ذكرى أسبوع شهيد حزب الله ياسر شمص.وتحدث في الحفل والد ياسر الشيخ أيمن شمص الذي شكر الله "على هذه البركة" بشهادة ولده، لتكون أسرته واحدة من أسر الشهداء، وأزاحت خجلا بينه وبين عوائل الشهداء عندما يلتقيهم. وانتقد من أسماهم بالمغرضين ضد المقاومة، و"أن يعودوا إلى رشدهم لأن هذه المقاومة ومجاهديها قدموا أغلى ما لديهم من أجل الوطن والأمة والدين وحفظ الكرامات والأعراض".كما ألقى مسؤول "جمعية القرآن الكريم" الشيخ حاتم برو كلمة أثنى فيها على "ما كان يتمتع به الشهيد من المناقبية وحبه للقرآن حيث كان واحدا من حفظة القرآن".