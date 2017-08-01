عون للضباط: لا تراجع أمام الإرهاب ولا تسمحوا لحملات التشكيك بالنيل من معنوياتكم

بمناسبة العيد 72 للجيش، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الجندية ليست وظيفة إنما رسالة، فعندما يواجه الجندي الخطر بصدره فهو لا يفعل ذلك طمعا براتب أو برتبة، بل حماية لأرضه وأهله حتى ولو كلفه ذلك حياته.

وشدد الرئيس عون على الا تراجع أمام الإرهاب بجميع وجوهه وتنظيماته، مؤكدا ان الجيش والمؤسسات الأمنية على جهوزية دائمة لمواجهته.

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وقال عون في الكلية الحربية بالفياضية:"تخرّجكم يتزامن مع تحديات كبيرة ملقاة على عاتق المؤسسة لمواجهة مخاطر الارهاب على لبنان وقد نجحتم في تفكيك الكثير من الخلايا الارهابية واعتقال العشرات."

وأضاف: "الأخطار التي تتهدد الوطن كثيرة وعلّمتنا تجربة السبعينيات أن الوطن لا يبقى موحداً إذا شُلّ جيشه فلا تسمحوا لحملات التشكيك بالنيل من معنوياتكم".