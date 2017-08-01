بالفيديو- رفع علم الجيش على عمق 40 متراً في بحر صور

تحية لجهود الجيش في البحر والبر...

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LBCI News Lebanon

قام غواصو المركز اللبناني للغوص برفع علم الجيش اللبناني في عيده في قاع بحر صور على عمق 40 متراً، تحية لجهود الجيش في البحر والبر وتقديراً لتضحياته في مواجهة أعمال العنف والإرهاب.