أخبار محلية
01 آب 2017 - 07:06
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بالفيديو- رفع علم الجيش على عمق 40 متراً في بحر صور

تحية لجهود الجيش في البحر والبر... Lebanon, news ,lbci ,أخبار المركز اللبناني للغوص,الجيش اللبناني,تحية لجهود الجيش في البحر والبر...
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بالفيديو- رفع علم الجيش على عمق 40 متراً في بحر صور
قام غواصو المركز اللبناني للغوص برفع علم الجيش اللبناني في عيده في قاع بحر صور على عمق 40 متراً، تحية لجهود الجيش في البحر والبر وتقديراً لتضحياته في مواجهة أعمال العنف والإرهاب. 
 
 

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