ماذا كتب المشنوق على السجل الذهبي للكلية الحربية؟

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كتب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على السجل الذهبي للكلية الحربية في الفياضية لمناسبة الاحتفال المركزي بعيد الجيش اللبناني وتخرج الضباط الجدد:" قطار الأمن والأمان اللبناني، وإن تعددت عرباته من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة فهي تبقى مترابطة في تكوينها، متماسكة في تحركها، ثابتة في مسارها، مؤمنة وملتزمة بالعمل المشترك من أجل تأمين العبور الى محطة وصول واحدة تحمل عنوانا ثلاثيا ذهبيا: حماية الدولة وصيانة سيادتها. استمرار عمل المؤسسات الدستورية. ضمان الحرية للشعب اللبناني.فتحية إجلال للشهداء الذين عبدوا بأجسادهم هذه السكة وتحية وفاء وتقدير للجيش اللبناني قائد هذا القطار وقوة دفعه الأساسية".