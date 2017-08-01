عون امام قائد الجيش والضباط الكبار: الضربات الاستباقية أثبتت فاعليتها

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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الغطاء السياسي متوافر للجيش من جميع المسؤولين لكي يقوم بواجبه، داعيا القيادة العسكرية الى اتخاذ المبادرات على الارض، وخصوصا في الضربات الاستباقية لحماية لبنان من الارهاب، والتي أثبتت فاعليتها.وشدد عون خلال استقباله في قصر بعبدا، قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس وفد من ضباط الجيش الكبار، على ان الاعتماد يبقى دائما على الجيش، في المهمات الجسام، ومشيرا الى ان الجيش مثل السيف وعليه أن يكون قاطعا.في المقابل، اشار قائد الجيش الى "إن الاستقرار الامني، كما هو معلوم، يشكل القاعدة الصلبة التي يبنى عليها أي نهوض اقتصادي وإنمائي وإصلاحي، وعهدنا لكم اليوم أن نحمي هذا الاستقرار وأن نضرب بيد من حديد كل متطاول عليه، مهما كلف ذلك من أثمان وتضحيات، وعهدنا لكم أيضا أن نساهم الى جانبكم في بناء الدولة القوية القادرة، التي طالما حملتم لواءها وناديتم بها.