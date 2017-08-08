أخبار محلية
08 آب 2017 - 03:43
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الرئيس عون: نعمل لتمتين علاقة لبنان بأبنائه المنتشرين

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الرئيس عون: نعمل لتمتين علاقة لبنان بأبنائه المنتشرين
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار في قصر بعبدا وتوجه لهم قائلا: "نعمل لتمتين علاقة لبنان بأبنائه المنتشرين ولجمع الجالية اللبنانية في العالم وخلق التواصل بينها". 
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