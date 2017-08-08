الرئيس عون: نعمل لتمتين علاقة لبنان بأبنائه المنتشرين

عون يستقبل وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار

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LBCI News Lebanon

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار في قصر بعبدا وتوجه لهم قائلا: "نعمل لتمتين علاقة لبنان بأبنائه المنتشرين ولجمع الجالية اللبنانية في العالم وخلق التواصل بينها".