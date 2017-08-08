رابطة التعليم الأساسي الرسمي تدعو الأهالي لتسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية

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دعت الهيئة الإدارية لـ"رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي" الأهالي في المدارس الخاصة إلى عدم الإستجابة الى حملة التهويل التي تمارسها إدارات بعض المدارس الخاصة، والى الإسراع في طلب إفادات نجاح ابنائهم للتعجيل في تسجيلهم في المدارس الرسمية ابتداء من مطلع أيلول المقبل، حيث الأبنية متوافرة والمعلمون مؤهلون ويحملون بغالبيتهم الإجازة التعليمية، وقد تم إعدادهم جيدا في كلية التربية وفي دور المعلمين.وأكدت الرابطة للأهالي ان المدارس الرسمية مؤهلة، بناء وتجهيزا وإعدادا للمعلمين، لاستقبال جميع الطلاب الراغبين في الدخول اليها، وهي تدعوهم للإسراع في تأمين الإفادات المدرسية حتى يتمكنوا من تسجيل ابنائهم في المدارس الرسمية مع بداية شهر ايلول المقبل. كما تدعوهم وهيئات المجتمع المدني الى مراقبة عمل إدارات المدارس الرسمية خطوة خطوة، ليكون الجميع شركاء في استنهاض المدرسة الرسمية وتخفيف العبء المالي عن الأهالي.وناشدت رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون توقيع قانون السلسلة من دون تأخير، معتبرة أن الملاحظات التي تجمعت لديه يمكن تصحيحها من خلال اقتراحات قوانين معجلة مكررة.