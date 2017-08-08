أخبار محلية
08 آب 2017 - 16:31
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وهاب: من يقف وراء قطع أدوية الباركنسون من السوق؟

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وهاب: من يقف وراء قطع أدوية الباركنسون من السوق؟
سأل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في تغريدة عبر "تويتر":"من يقف وراء قطع أدوية الباركنسون من السوق؟ وهل من صفقة ما وراء إنقطاعه؟"

 وتمنى وهاب على وزير الصحة غسان  حاصباني معالجة الأمر.
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