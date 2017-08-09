بري عن الزيارات لسوريا: التواصل امر طبيعي ولمصلحة البلدين

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جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده، "أن سلسلة الرتب والرواتب حق لأصحابها وهو حق مزمن"، معربا عن شكه في رد رئيس الجمهورية للسلسة، "علما انه حق دستوري له بتوقيع القانون أو رده".وفي شأن ما يثار حول التواصل اللبناني - السوري، أكد الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي اليوم "أن هناك علاقات ديبلوماسية وإتفاقيات بين البلدين، وان المراحل كلها اثبتت ان هذا التواصل والتعاون هو امر طبيعي ولمصلحة البلدين".وشدد من جهة اخرى على "ان تأخذ المؤسسات دورها لمتابعة القضايا الحياتية للمواطنين والشأن الانمائي في كل المناطق وعلى كل الصعد".