ما حدث اليوم يضرّ لبنان... جعجع: نرفض أي تعاط رسمي مع الحكومة السورية

جعجع اكد أن مهمة الجيش هي القيام بهجوم على "داعش" وتنظيف الجرود

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بأنه لن يقبل بأي تعاط رسمي بين الحكومة اللبنانية وما يسمى الحكومة السورية لأنها غير موجودة، قائلا "أي وزير يريد زيارة سوريا يستطيع بصفته الشخصية أن يبادر إلى ذلك ولكن ليس رسميا من قبل لبنان"، ومتمنيا على مجلس الوزراء ان يأخذ موقفا واضحا تجاه هذا القرار في هذه الظروف.

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وشدد جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب، على أن الحكومة تشكلت على أساس واضح وهو وضع الخلافات جانبا مقابل الاهتمام بقضايا الناس، قائلا "هناك من خرق الإتفاق الذي تشكلت على أساسه الحكومة كهجوم السيد نصرالله على دول الخليج وغيرها من الخروق".

وأعرب رئيس حزب "القوات اللبنانية" عن استغرابه لطرح بعض الوزراء قيامهم بزيارات رسمية إلى سوريا، متسائلا "هل يمكن إعادة إعمار سوريا قبل الوصول إلى حل سياسي في سوريا؟، معتبرا ما حدث اليوم هو محاولة إعطاء دفعة سياسية للنظام السوري ومحاولات تضر بلبنان وعلاقاته العربية والدولية.

واشار الى ان "هناك حكومات كتركيا والأردن وجدت حلولا لأزمة النازحين من دون التواصل مع النظام السوري".

واكد "ان مهمة الجيش هي القيام بهجوم على "داعش" وتنظيف الجرود، عدا عن ذلك لا علاقة له في الداخل السوري".