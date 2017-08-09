الرئيس عون: لبنان يصلح لان يكون مركز حوار للحضارات والاديان

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان الذي يتمثل فيه المسيحيون والمسلمون بمختلف مذاهبهم، يصلح لان يكون مركز حوار للحضارات والاديان، وانه الباب الذي تدخل منه الحرية الى الشرق الاوسط.وشدد الرئيس عون، خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك والأرثوذكس لمناسبة اجتماعهم في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، على وجوب القيام بحملة عالمية بعد الحرب لاصلاح وترميم كل الاماكن التاريخية بما فيها الكنائس، التي تشهد على الحضارات ان في العراق او سوريا او لبنان.واشار الى أنه عرض هذا الموضوع مع قداسة البابا فرنسيس حين التقاه ، ومع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وقد ابديا تأييدهما لهذا الامر، لافتا الى أنه سيتناول هذا الموضوع في كلمته التي سيلقيها في ايلول باسم لبنان، امام الجمعية العامة للامم المتحدة.