هيئة علماء المسلمين ترفض اي شكل من أشكال التطبيع مع "النظام الأسدي الجائر"

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رفضت هيئة علماء المسلمين في لبنان أي شكل من أشكال التطبيع مع "النظام الأسدي الجائر"،مستغربة جرأة بعض الوزراء بالتصريح بهذه الزيارات والتسويق لها واعتبارها أمراً عادياً.ورات، في بيان للمكتب الاعلامي، أن أي تنسيق مع "هذا النظام هو بمثابة صك غفران يمنح له مجاناً عن ما سلف من جرائمه، ويعتبر براءة ذمّة تجاه ما سفكه من دماء السوريين واللبنانيين والفلسطينيين ظلماً وعدواناً" .واذ ثمنت مواقف المسؤولين الرافضين لمثل هذه الزيارات، دعت الدولة اللبنانية إلى الحزم في هذا الموضوع وعدم السماح للوزراء بمثل هذه الزيارات بصفاتهم الرسمية حتى تضع الحرب أوزارها ويعاقب المجرمون على ما ارتكبوه بحق الأبرياء.