حاصباني: لبنان محصن جدا بوجه انتشار الاوبئة

الإعلان

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ان "المراكز الحدودية تقوم بتلقيح الاطفال الذين يدخلون الى الاراضي اللبنانية"، لافتا الى ان "هناك 4 مراكز حدودية و16 مركزا نقالا على الحدود اللبنانية هدفها الحفاظ على سلامة الاطفال وعدم السماح بانتشار اي اوبئة قد تدخل من خارج الاراضي اللبنانية".وشدد لدى وصوله الى نقطة المصنع الحدودية حيث تفقد مركز التحصين الحدودي واطلع على حملة التلقيح حيث شارك في تلقيح احد الاطفال على أن "لبنان اليوم محصن جدا بوجه انتشار الاوبئة بفضل التعاون بين وزارة الصحة والجمعيات التي تتخص بهذا الامر والامم المتحدة ووزارة الصحة العالمية، ونؤمن لقاحات متقدمة نعوض بها عن اخطاء قد تحصل في بلدان اخرى للاطفال الذين يدخلون الاراضي اللبنانية".واشار الى ان "كل ما تقدم يشكل خط دفاع صحيا اساسيا وخطة احترازية ليبقى لبنان خاليا من الامراض المعدية وغير المعدية".