وفد من المجلس العالمي لثورة الارز زار اعضاء في الكونغرس

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زار وفد من المجلس العالمي لثورة الأرز بعض أعضاء الكونغرس الاميركي، ومن بينهم مكتب السناتور ماركو روبيو الأسبوع الماضي، وقد تم خلال هذه الزيارة استعراض الأمور المتعلقة بلبنان، وخصوصا سلسلة العقوبات التي ينوي الكونغرس اعلانها على التنظيمات الارهابية، خصوصا على حزب الله وتأثيرها في تخفيف سيطرة هذه التنظيمات على اللبنانيين، بحسب ما أعلنت الامانة العامة لـ"المجلس العالمي ثورة الارز".كما زار الوفد وزارة الخارجية والأمن القومي، حيث طرح موضوع المساعدات المقدمة إلى الجيش اللبناني وامكانية زيادتها لما تعنيه هذه المؤسسة بالنسبة للبنانيين ولقيامة الدولة، خصوصا في ظل التطورات الحالية التي تمس من سمعة الجيش واستقلاليته، ما يضع بعض العقبات والشروط لاستمرارية هذه المساعدات.وقد أعلن المهندس طوم حرب بعد هذه الزيارات، أن المجتمع المدني اللبناني الذي يحاول التمسك بالدولة ومؤسساتها ويدفع نحو رفع يد كافة التنظيمات الارهابية عن التحكم بقرارها، يجب مساعدته وحمايته واعطائه الأمل بأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يدعمون هذه الارادة، ما يسهم في دفع المؤسسات لقيام الدولة القادرة والمحصنة ضد الانجرار إلى سياسة المحاور التي يحاول البعض ربطها بها.