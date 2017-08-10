هكذا علّق ريفي على زيارة وزراء الى سوريا

الى ماذا دعا ريفي الحكومة ورئيسها؟

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LBCI News Lebanon

رأى الوزير السابق اللواء أشرف ريفي أن "حلفاء النظام السوري يعودون الى نغمة التطبيع مع هذا النظام، في سعيٍ منهم الى إعادة عقارب الساعة الى ما قبل العام 2005، متناسين الجرائم التي ارتكبها بحق لبنان، كما بحق سوريا".

واعتبر ريفي "إن زيارة وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية وحزب الله وحلفائه الى سوريا، تناقض المصلحة اللبنانية في العمق"، معربا عن استغرابه في أن يتجاهل المسؤولون ضلوع النظام بمؤامرة ميشال سماحة، التي صدر فيها أحكام قضائية، قائلا "كما نعتبر أن الغطاء الذي يقدمه العهد للزيارة، يشكل نقطة سوداء إضافية في سجله، لا سيما وأن لبنانيين معتقلين لا زالوا مجهولي المصير في سجون هذا النظام، منهم من اختفى في العام 1990".

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ودعا ريفي "الحكومة ورئيسها الى تصحيح المسار المستمر في تقديم التنازلات للدويلة في سعيها الى مصادرة القرار اللبناني، وعدم تقديم الغطاء لها، فالإستقالة أقل كلفة على أصحابها من أن يكونوا شهود زور على سقوط لبنان تحت الوصاية الإيرانية".

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