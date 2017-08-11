من زحلة...جعجع يوضح خلاف القوات والتيار !

أعلن رئيس حزب القوات سمير جعجع أنه مع توسيع صلاحيات اليونيفيل لتشمل صلاحيات الجيش اللبناني، "ومن يعارض هذا الامر فليوضح لنا السبب."



وفيما يتعلق بالإنتخابات النيابية، أكد جعجع خلال زيارته الى زحلة انه "يتم التحضير لها لانها مفصلية ونحن بحاجة للتغيير."



واشار الى أن اكثرية القوى السياسية سيكون لديها ميل ان تخوض الانتخابات منفردة لأن التحالفات لا تفيد في هذا النظام واللوائح ستكون بلون واحد وسياسة واحدة.

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وأوضح جعجع علاقة القوات بالتيار الوطني الحر، قائلا "نحن متفاهمون لكن نختلف مع التيار ببعض المواضيع الإقتصادية ولكن خلافنا ديمقراطي ونتناقش به حتى في الغرف المغلقة ولم نتوصل بعد لوجهة نظر واحدة."



اما عن حزب "المردة" لفت جعجع الى أن الوضع يصبح طبيعياً شيئا فشيئا والزيارات متبادلة.



وتعليقاً على زيارة بعض الوزراء الى سوريا، قال جعجع أن الرئيس ميشال عون يحاول قدر الامكان أن يكون وسطياً بين كافة الفرقاء.