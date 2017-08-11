أخبار محلية
11 آب 2017 - 03:45
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محفوض للـ LBCI : السلسلة استعملت شماعة من اجل تغطية عجز الموازنة

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محفوض للـ LBCI : السلسلة استعملت شماعة من اجل تغطية عجز الموازنة

تمنى عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوضان يكون الحوار الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون في بعبدا أنيوصل الى مكان ما لاقرار سلسلة الرتب والرواتب ​.

 
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وشدد محفوض ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI على ان اموال السلسلة موجودة والضرائب هي من اجل تغطية عجزالموازنة ، لافتاً الى أن السلسلة استعملت شماعة من اجل تغطية عجز الموازنة،ونحن ضد هذه الضرائب.

 

وسأل محفوض :"اليس من سيتحاور في بعبدا الاثنين هو من اقر قانون السلسلة في المجلس النيابي؟"​، متمنياً ان لا ترد السلسلة بل اقرار قوانين معجلة مكررة لمعالجة بعض الثغرات. 

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