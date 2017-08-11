محفوض للـ LBCI : السلسلة استعملت شماعة من اجل تغطية عجز الموازنة

تمنى عضو ​هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض​ ان يكون الحوار الذي دعا اليه ​الرئيس ميشال عون في بعبدا أن​ يوصل الى مكان ما لاقرار ​سلسلة الرتب والرواتب ​.

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وشدد محفوض ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI على ان اموال السلسلة موجودة والضرائب هي من اجل تغطية عجزالموازنة ​، لافتاً الى أن السلسلة استعملت شماعة من اجل تغطية عجز الموازنة،ونحن ضد هذه الضرائب.

وسأل محفوض :"اليس من سيتحاور في بعبدا الاثنين هو من اقر قانون السلسلة في المجلس النيابي؟"​، متمنياً ان لا ترد السلسلة بل اقرار قوانين معجلة مكررة لمعالجة بعض الثغرات.