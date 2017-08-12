أخبار محلية
12 آب 2017 - 12:31
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بالفيديو - هذا ما قاله الحريري خلال تكريمه في الشبانية

ماذا قال الحريري عن الانتخابات النيابية؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانتخابات النيابية, الحكومة, الكويت,الحريري,ماذا قال الحريري عن الانتخابات النيابية؟
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بالفيديو - هذا ما قاله الحريري خلال تكريمه في الشبانية
أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن كل التسويات التي قام بها كانت لمصلحة لبنان، وشدد من الكويت على ان الانتخابات النيابية المقبلة ستحصل في موعدها. 
 
 

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