أخبار محلية 12 آب 2017 - 12:31 12/08/2017 12:31:12 بالفيديو - هذا ما قاله الحريري خلال تكريمه في الشبانية

ماذا قال الحريري عن الانتخابات النيابية؟

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن كل التسويات التي قام بها كانت لمصلحة لبنان، وشدد من الكويت على ان الانتخابات النيابية المقبلة ستحصل في موعدها.

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