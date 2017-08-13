امين السيد: نحن اليوم بالمرحلة الأخيرة من قتال مشروع تدمير سوريا

قاتلنا في سوريا مشروع تدميرها لحساب أميركا وإسرائيل

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LBCI News Lebanon



أكد رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد ابراهيم أمين السيد "أننا قاتلنا في سوريا مشروع تدميرها لحساب أميركا وإسرائيل، ونحن اليوم في المرحلة الأخيرة من هذا القتال بفضل الجيش السوري وشباب المقاومة والحلفاء، الذين استطاعوا أن يفشلوا المشروع الأميركي - الإسرائيلي في سوريا".



وقال في احتفال في بلدة سهلات الماء - قضاء الهرمل لمناسبة مرور اسبوع على استرجاع جثمان الشهيد جهجاه جعفر:"بفضل هؤلاء المجاهدين والشهداء أصبحت كل المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا من هنا (القصر) وحتى المصنع خالية من خطر الإرهابيين، وأصبح من يديرون الأزمة في سوريا حريصين اليوم على البحث عن الحل السياسي الذي كنا نتحدث عنه من أول الأزمة".